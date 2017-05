C’è un dialogo all’inizio di, abbastanza lungo e inusualmente prolisso, un segmento che si colloca fuori dalla storia che lo seguirà e che tuttavia imposta il tono e il punto da cui guardare tutto il film, svelando definitivamente l’idea cheha per questi nuovi film della saga. Come già annunciato in, il tema centrale vira molto dalle parti diper abbandonare la natura da survival horror in grande spolvero che aveva contraddistinto il film originale e alcuni dei suoi sequel.

Il paradosso è che Covenant, come molti dei suoi predecessori, continua a rispettare in pieno la struttura originale: la lenta carneficina, la scansione dei vari momenti, la passione per il meccanismo di fuga e nascondimento dello xenomorfo e la grande sfida finale con gli esseri umani solo apparentemente impari. Quel meccanismo per il quale crediamo di assistere a persone braccate da una creatura letale mentre invece stiamo guardando la suddetta creatura a contatto con il suo nemico naturale: la donna, il corpo fragile per eccellenza dotato della determinazione maggiore.

Su questo impianto immortale il film incastra l’altra trama, quella che già nel precedente aveva a che fare con l’androide David e che costituisce la spina dorsale del progetto. Peccato che in tutto ciò risultino molto marginalizzati gli alieni, moltiplicati come in Aliens ma decisamente ridotti in importanza, peso e terrore. Più ripugnanti che terrificanti sono sempre più un elemento di arredo in una storia che va altrove.

Proprio questo altrove continua a essere il tasto dolente, la porta di ingresso di tanta grossolaneria e non poco senso del ridicolo involontario, la manifestazione più concreta della difficoltà di questo franchise così di serie B a gonfiarsi di idee e temi più alti. Mai come negli ultimi Alien infatti Ridley Scott dimostra un goffo imbarazzo nel trattare i suoi personaggi come persone (o androidi) complessi, dotati di dubbi, aspirazioni e contraddizioni. Comportandosi da film sofisticato Alien: Covenant, come già Prometheus, sembra un elefante in una cristalleria. Quando invece decide di sporcarsi le mani con un po’ di materia rozza, riesce a mostrare qualcosa di intimo e pericoloso.

Alien: Covenant è infatti denso di scene dalla fenomenale capacità prensile sullo spettatore. Un momento sulla cima dell’astronave in decollo e un altro con due “nascite” in contemporanea sono i gli esempi più fulgidi, ma non i soli, di come Scott continui a unire come nessun altro la tenacia femminile alla tensione dell’azione, immaginando gli esseri umani che impazziscono di fronte all’essere ridotti a prede.

E se il design, la tavolozza dei colori usati e gli ambienti sono presi a piene mani da Prometheus, come giusto e prevedibile, è la colonna sonora a distinguersi per un sound anni ‘50/’60 rivisto e modernizzato che sembrerebbe gridare e sperare, come lo spettatore, di appartenere ad un B movie dall’inizio alla fine.