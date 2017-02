In calce trovate la nostra videorecensione di(Collide), action thriller diretto dacon protagonisti(Mad Max: Fury Road, X-Men: Apocalisse),(Rogue One: A Star Wars Story).

La pellicola sarà nei cinema dal 16 febbraio.

Scritto dallo stesso Creevy insieme a F. Scott Frazier, il film segue la storia di Casey Stein (Hoult), un ragazzo che, dopo una rapina andata storta, si ritrova a dover fuggire da una gang criminosa capeggiata dal boss Hagen (Hopkins). Casey ha il suo bottino e Hagen non si fermerà davanti a nulla per recuperarlo. Con poche scelte davanti a lui il ragazzo decide di contattare il suo ex datore di lavoro e contrabbandiere Geran (Kingsley) per offrire protezione alla sua fidanzata Juliette (Jones) prima che Hagen riesca a mettere le mani su di lei. Casey inizierà un adrenalinico inseguimento automobilistico per le autostrade tedesche per salvare l’amore della sua vita prima che sia troppo tardi.