È uscito oggi nei nostri cinema, nuovo film ditratto dall’acclamato romanzo di Ben Fountain “È il tuo giorno, Billy Lynn?“.

Ecco la nostra videorecensione:

La sceneggiatura è stata scritta da un altro premio Oscar, Simon Beaufoy (The Millionaire), che di recente ha scritto Everest di Baltasar Kormákur. Nel cast Kristen Stewart, Steve Martin, Garrett Hedlund and Joe Alwyn, oltre a un cammeo di Vin Diesel.

Ecco la sinossi ufficiale:

Protagonista della storia è il diciannovenne soldato Billy che, insieme alla sua squadra Bravo, finisce casualmente in diretta tv durante una fortunata azione in Iraq. Accolti come eroi nazionali, i militari vengono rimpatriati per due settimane di “Victory Tour”, durante il quale trascorreranno le loro giornate tra talk show, Casa Bianca e tradizionale partita dei Dallas Cowboys nel giorno del Ringraziamento. Proprio questa sarà l’ultima giornata che vivranno lontani dall’inferno della guerra, in un clima delirante di festa e dolore.