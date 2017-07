Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A seguire trovate la nostra videorecensione e il podcast di Cane Mangia Cane, il film diretto da Paul Schrader e interpretato Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook e Omar J. Dorsey, in uscita il 13 Luglio 2017. La pellicola è un adattamento cinematografico del thriller scritto da Eddie Bunker.

Questa la sinossi del romanzo:

Dopo gli anni passati a San Quintino, Troy Cameron è un uomo consapevole che ormai per lui c’è posto solo nell’”underworld”; nemmeno la classe sociale a cui appartiene lo ha messo ai ripari dai maltrattamenti di un padre ricco professionista di Beverly Hills, ma alcolizzato e violento, che poi ucciderà rimanendo segnato per tutta la vita. Solo una cosa Troy non aveva messo in conto: il mondo della malavita è cambiato. Più che dalla follia omicida di Mac dog Mc Cain, anche se resa incontrollabile dalla cocaina, il buon senso dei criminali vecchia maniera è minacciato dalla delinquenza delle gang nere dei ghetti di Los Angeles, inselvatichite dalla droga e dall’emarginazione, ma comunque vittime dell’abbandono e della mancata infanzia.