Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sarà dal 15 giugno nei cinema, il film diretto da Ariel Schulman e Henry Joost e interpretato da Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade e Miles Heizer.

In calce potete vedere la nostra videorecensione:

Oppure potete ascoltarla su Soundcloud:

Ecco la sinossi ufficiale:

“Spettatore o Giocatore?”

Studentessa modello dell’ultimo anno delle superiori, Vee è sempre stata un po’ in disparte. Quando i suoi amici la incoraggiano a partecipare a un popolare social game online chiamato Nerve, Vee decide di iscriversi, anche solo per provare quello che in apparenza le sembra un gioco innocuo e divertente. E così, Vee viene risucchiata nel vortice adrenalinico della competizione, della fama e dei follower, assieme a un misterioso ragazzo (Dave Franco), ma a un certo punto il gioco diventa sempre più inquietante, con sfide via via più rischiose, in un crescendo ansiogeno che porterà alla prova finale dove la posta in gioco sarà altissima.