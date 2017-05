Split, la recensione del Blu-ray

è definitivamente tornato dopo un periodo di stanchezza durato un po’ troppo e che ci aveva fatto sentire la mancanza di quello che il regista poteva e sapeva fare.

Se già con The Visit avevamo avuto un incoraggiante segnale di questa seconda vita del papà di Il Sesto Senso e Unbreakable – Il Predestinato, Split è la definitiva consacrazione dell’azzeccata partership produttiva e artistica, fra Shyamalan e il Re Mida del “low budget e high profit” Jason Blum.

Questo lungometraggio che comincia come un thriller e finisce come un cinecomic, spalancando il sipario “sull’Universo Cinematografico di M. Night Shyamalan” ha incontrato i favori del pubblico grazie alla precisione della messa in scena, la mastodontica statura attoriale di James McAvoy e la conferma del talento di Anya Taylor-Joy, già apprezza nell’ottimo The VVitch.

Universal Home Entertainment ha proposto in commercio l’edizione home video del film già da alcuni giorni sia in DVD che in Blu-ray (supporto che abbiamo usato per questo pezzo).

Il film è stato girato in digitale tramite l’impiego di macchine da presa Arri Alexa e il disco edito da Universal propone un quadro video ben strutturato in materia di palette cromatica, texture, profondità del nero e non abbiamo riscontrato particolari difetti di sorta. L’audio è molto buono per quel che riguarda la traccia inglese in DTS-HD Master Audio, peccando forse solo nel livello di immersività ambientale, discreto sul versante del DTS 5.1 italiano.

Fra gli effetti speciali troviamo: