L’ultima fatica diè approdata in Home Video anche in edizione. All’interno dello slipcase troviamo il film in versione cinematografica a risoluzione 2160p e l’Extended cut; quest’ultima contiene 13 minuti di scene eliminate riversate in Full HD 1080p sul supporto Blu-Ray.

Per l’analisi delle scene eliminate e del film stesso vi rimandiamo alle recensioni qui sopra. Anche perché il trasferimento in 4K è lungi dall’esser trasparente e merita una discussione esclusiva.

Girato in digitale 4K e in pellicola 35mm, il master è stato finalizzato in 2K. La traccia video qui esaminata nasce dunque da un upscaling, pratica ripudiata da molti appassionati, tuttavia non stroncabile a priori. Ad esempio Oblivion è uno dei tanti Digital Intermediate 2K presentati egregiamente in 4K UltraHD (non ancora commercializzato in Italia).

Purtroppo non è il caso di Suicide Squad. Come per molti dei suoi predecessori a catalogo Warner, non porta miglioramenti in termini di dettaglio. E anche l’HDR non stravolge il versante cromatico. I vicoli della metropoli abbandonata risultano decisamente più neri e profondi nella visione su disco Blu-Ray. Le ombre scure che permettono la netta distinzione delle sagome di Harley e Deadshot in 4K si illuminano sgradevolmente. Ne risulta compromessa la tridimensionalità del quadro e il contrasto, tanto da sospettare che si tratti di una mancanza tecnica. L’HDR10, lo standard royalty free per l’ampia gamma adottato sui Blu-ray 4K, manca dei metadati dinamici, cioè di quei valori di informazione che segnalano al pannello in quali scene aumentare o diminuire la luminosità. Ne consegue che la chioma verde di Joker è ancora più verde, le labbra rosse di Harley più opache e l’uniforme carceraria di Deadshot vira dal giallo ad un più fedele arancione. Considerato gli ottimi contributi del direttore della fotografia in passato, è probabile che Suicide Squad, sotto uno standard HDR più performante, si sarebbe presentato in una forma migliore.

Il bagaglio audio fortunatamente è di tutt’altra fattura: assembla la lingua inglese in uno strabordante Dolby Atmos, seguito dall’idioma Italiano, Inglese, Polacco, Spagnolo, Portoghese, Francese e Ceco in Dolby Digital 5.1. Non aiuta il flusso dati della nostra traccia, campionato a 448 Kbps di modo da non attestare il full rate.

La traccia originale inglese si fa apprezzare per l’enorme dose di dettagli che riempiono l’ambiente domestico. I panning degli spari di Will Smith sono precisi e anche il sottofondo rumoroso della città è ben veicolato. Quando occorre che il mix dia segni di vigore, specialmente durante le intro dei villain, interviene il subwoofer e la partitura musicale si esprime con energia.

Il paragone con la traccia italiana è impietoso per quel che concerne l’effettistica surround: la natura dei direzionali è mantenuta intatta anche se perde di risolutezza. La causa è da attribuire ai limiti della codifica, un dinosauro dell’era DVD, che non può rivaleggiare con la corposità dell’originale. Va meglio per i dialoghi: emergono più intellegibili di quanto ascoltato in altre pellicole dello stesso filone (L’Uomo d’Acciaio, Batman V Superman) e opportunatamente evidenziati rispetto alla colonna sonora.

I contenuti speciali del supporto 4K vanno ricercati sul Blu-Ray Disc Extended Cut. Sono brevi, piacevoli. Identici a quelli proposti nel disco Blu-ray della versione cinematografica. Peccato che manchino di alcuni tecnicismi che venivano svelati negli extra di Batman V Superman. Le featurette alternano interviste e sguardi fugaci al backstage con un linguaggio e un montaggio molto sintetico, eppure efficace. Le elenchiamo qui sotto con la relativa durata.