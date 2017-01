Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A seguire potete ammirare la nostra videorecensione dedicata all’edizione home video di, il documentario sui Beatles diretto dal premio Oscar Ron Howard​ e distribuito in Italia da Lucky Red​.

Il film arriverà in Dvd e in Blu-ray il 12 gennaio.



Il film è incentrato sulla prima parte della carriera dei Beatles (1962-1966), periodo in cui la band raggiunse il successo mondiale. Il regista Ron Howard racconta come John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr si sono uniti diventando quel fenomeno straordinario che tutti conosciamo come “I Beatles.” Un racconto costituito da filmati rari e inediti, che esplora il dietro le quinte della band, il modo in cui prendevano le decisioni, creavano la loro musica e costruivano insieme la loro carriera, mostrando l’incredibile personalità e lo straordinario dono musicale che caratterizzavano ciascuno di loro. Il film si concentrerà sul periodo di tempo dal viaggio dei primi Beatles all’epoca di The Cavern Club di Liverpool per il loro ultimo concerto al Candlestick Park di San Francisco nel 1966.