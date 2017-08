Curiosità Baby Driver: il Q&A di Edgar Wright&Kevin Spacey a Roma Edgar Wright ha presentato ieri a Roma Baby Driver - Il Genio della Fuga. A sorpresa sul palco c'è anche il premio Oscar Kevin Spacey.Ecco un estratto dell'incontro! Pubblicato da BadTaste.it su Martedì 29 agosto 2017

La tappa finale del lunghissimo press tour dicominciato ben prima di questa estate 2017 è stata Roma.

Nella capitale, il regista Edgar Wright ha incontrato la stampa per poi partecipare a un Q&A dove, a sorpresa, è intervenuto anche Kevin Spacey che nel film interpreta Doc.

“Ho scelto questo ruolo per il viaggio che compie il mio personaggio durante il film” ha dichiarato Kevin Spacey in occasione di un Q&A andato in scena ieri al Cinema Adriano di Roma per il film Baby Driver – Il genio della fuga. L’attore Premio Oscar ha raggiunto inaspettatamente sul palco il regista del film Edgar Wright, impegnato in un incontro con il pubblico dopo la preview del film. “Amo interpretare personaggi nei confronti dei quali il pubblico è portato a mutare il proprio giudizio – ha dichiarato l’attore Premio Oscar, che ha aggiunto – Non mi piacciono le figure in bianco o in nero, buone o cattive, piuttosto mi piace lavorare in quello spazio più grigio, come accaduto in Baby Driver – Il genio della fuga“.

Qua sopra potete vedere un estratto dal Botta&Risposta.

La prossima settimana arriveranno anche le videointerviste (a cura di Andrea Bedeschi) al regista e al cast del film fatte lo scorso giugno a Londra in occasione della premiere europea.

Ecco la sinossi del film in uscita il 7 settembre in Italia:

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

