Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Esce oggi nei cinema italiani, il terzo episodio del franchise creato dalla Illumination Entertainment capace di generare oltre 3.6 miliardi di dollari al box-office mondiale con quattro film.

Questa la sinossi ufficiale, sotto la quale trovate il podcast audio:

Illumination, il team che ha regalato al pubblico Cattivissimo Me ed i più grandi successi animati del 2013 e del 2015, Cattivissimo Me 2 e Minions, continua a raccontare le nuove avventure di Gru, Lucy, delle adorabili bambine—Margo, Edith ed Agnes—e dei Minions in Cattivissimo Me 3. Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell’ennesimo villain che minacciava l’umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d’identità. Quando un misterioso sconosciuto si presenta informandolo di avere un gemello perso da tempo—un fratello che spera disperatamente di seguire le orme del cattivissimo gemello—l’ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi. Max Giusti non solo torna nei panni di Gru, ma si imbarca in un secondo ruolo—quello del fratello gemello Dru. Arisa torna a prestare la sua voce alla super spia Lucy, mentre Paolo Ruffini doppierà il nuovo cattivo Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto con l’ossessione del malefico personaggio televisivo da lui interpretato negli anni ’80. Bratt, il nemico più formidabile e divertente che Gru abbia mai incontrato, ha intenzione di distruggere Hollywood… e chiunque lo ostacoli.