Finalmente ci siamo!

Baby Driver – Il Genio della Fuga, l’acclamata pellicola di Edgar Wright, esordirà nei cinema dello stivale il prossimo 7 settembre. Come noto il film, oltre ad essersi rivelato un successo commerciale di notevole entità per la Sony, è stato accolto in maniera estremamente calorosa dalla critica statunitense e non solo.

Anche se ora la percentuale aggregata su Rottentomatoes si è assestata su un invidiabile 93%, nei giorni in cui BadTaste.it è stato invitato alla premiere europea svoltasi a Londra nel mese di giugno, il lungometraggio vantava un clamoroso 100% di critiche positive.

Sapendo quando il tema Rottentomatoes tenga attualmente banco tanto a Hollywood quanto fra una importante fetta della nostra utenza, abbiamo deciso di chiedere a Edgar Wright e alle star presenti al junket, Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx e Eiza Gonzàlez un commento sul loro rapporto con il discusso sito.

Potete scoprire le risposte che ci sono state date nel video che trovate più in alto. Nel corso della prossima settimana avremo modo di proporvi anche le videointerviste singole ai vari talent che hanno presenziato al junket londinese di baby Driver – Il Genio della Fuga.

Ecco la sinossi del film in uscita il 7 settembre settembre in Italia: