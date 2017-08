Seconda giornata alla 74esima edizione Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Nel nostro videoblog parliamo di First Reformed di Paul Schrader con Ethan Hawke e Amanda Seyfried (recensione | videorecensione), The Shape of Water di Guillermo del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Octavia Spencer (recensione | videorecensione), Undir Trénu di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (recensione), The Insult di Ziad Doueiri (recensione | videorecensione) e Pin Cushion di Deborah Haywood (recensione | videorecensione in arrivo).

Potete vedere il nostro videoblog, andato in onda live su Facebook, qui sopra!

E non dimenticate di seguire tutti gli aggiornamenti da Venezia nel nostro speciale.