tempo di lettura 2'

Nell’intervista Elfman si è probabilmente lasciato sfuggire qualche dettaglio di troppo a proposito del cinecomic di Zack Snyder e Joss Whedon, tra cui il fatto che nel film sentiremo l’iconico tema di Superman composto da John Williams.

Queste le sue parole:

Ci sono alcune citazioni per i fan. Ho inserito un accenno al tema di Wonder Woman che Hans Zimmer ha composto per Batman V Superman, ma ci sono stati anche due minuti in cui ho avuto il piacere di dire: “Facciamo il Superman di John Williams” e per me è stato paradisiaco. Ho avuto la possibilità di sfruttare una melodia a modo mio, e nello specifico in modo molto dark per una scena cupa. Alcuni fan lo noteranno e altri no, ma si tratta di un momento chiave in cui non siamo del tutto sicuri da quale parte stia.

Quelli della DC stanno iniziando a capire che questi pezzi iconici del nostro passato oramai fanno parte di noi, della nostra eredità, perciò non dovremmo lasciarceli alle spalle. L’idea contemporanea è che se si fa un reboot di qualcosa, bisogna ripartire da capo – una cosa che il pubblico continuerà a definire “una cazzata”.

Il tema più amato al mondo è quello di Star Wars, e almeno hanno avuto il buon senso di usarlo per i reboot. Ogni volta che parte, il pubblico impazzisce.