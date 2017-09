tempo di lettura 1'

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei film vincitori della 74esima edizione del Festival di Venezia attraverso la rubrica Bad Tribute, nella quale presentiamo una serie di artwork ispirati a essi e realizzati da Alessia Pelonzi (redattrice e critica dei nostri siti, oltre che apprezzata illustratrice – potete dare un’occhiata ai suoi lavori sulla sua pagina Facebook ).

Dopo il vincitore del Leone d’Oro The Shape of Water, e il vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile Hannah, oggi tocca a L’Insulto di Ziad Doueiri (recensione | videorecensione), che ha ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile (Kamel El Basha).

Abbiamo chiesto ad Alessia di raccontarci come è nata la sua idea per questa illustrazione e come è stata realizzata:

Tra i film in concorso nell’ultima edizione del Festival di Venezia, The Insult di Ziad Doueiri è quello che mi ha colpito più inaspettatamente. Malgrado la semplicità disarmante della sua trama, la parabola psicologica dei due tormentati protagonisti propone una profonda riflessione sul tragico passato e sul difficile presente di un’intera nazione, raccontata con linguaggio comprensibile a qualunque cittadino del mondo. Ho cercato di mettere in luce la duplice natura – individuale e collettiva – dell’analisi di Doueiri, raffigurando Yasser (Kamel El Basha) e Toni (Adel Karam) mentre si fronteggiano, cercando di capirsi l’un l’altro, volti contrapposti ma in fondo simili di un paese – il Libano, simboleggiato dal manifesto strappato a brandelli – tuttora dilaniato da odio sotterraneo e intolleranza fratricida. Il disegno è interamente realizzato in digitale.

Questa è l’immagine definitiva:

Ecco invece il work-in-progress in una galleria da sfogliare: