Si torna a parlare di

L’Hollywood Reporter annuncia che la Sony ha messo in sviluppo uno spin-off affidando il progetto agli sceneggiatori di Iron Man Matt Holloway e Art Marcum. Il film, che si focalizzerà su altri personaggi e non più sugli Agenti K e J interpretati da Tommy Lee Jones e Will Smith, sarà ancora una volta supervisionato da Steven Spielberg che figurerà come produttore esecutivo.

Accanto a lui anche Walter F. Parkes e Laurie MacDonald sotto la supervisione di David Beaubaire.

La Sony ha anche considerato uno crossover con 21 Jump Street, ma l’ultima volta Jonah Hill è apparso molto dubbioso in merito.

Il nuovo film, comunque, ha già una data d’uscita: arriverà nei cinema statunitensi il 17 maggio 2019, perciò le riprese partiranno l’anno prossimo. Nel corso dei prossimi mesi apprenderemo i nomi del regista e dei componenti del cast.