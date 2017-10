tempo di lettura 1'

Settembre 2017 si chiude in positivo rispetto a un anno fa, anche se di pochissimo: 47.6 milioni di euro contro i 46.1 del 2016. Dopo un’estate sconfortante, si tratta di un dato positivo anche se si poteva fare di più: in testa troviamo film usciti a fine agosto comecon 9.3 milioni di euro,con 7.7 milioni econ 6.5. Non sarà facile invece battere i 61.4 milioni di ottobre 2016, di cui oltre 11.8 raccolti da

E parlando di animazione, come previsto ieri Emoji – Accendi le Emozioni è passato in testa incassando 369mila euro e salendo a 546mila euro in tre giorni.

Seconda posizione per Noi Siamo Tutto, con 352mila euro e un totale di quasi 2.3 milioni, mentre al terzo posto Cars 3 incassa 282mila euro e sale a quasi 6.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite della settimana: quinta posizione per Chi m’ha Visto, con quasi 200mila euro e un totale di 286mila euro, chiudono invece la top-ten L’Incredibile Vita di Norman (137mila euro, 209mila complessivi), Madre! (116mila euro, 211mila complessivi) e Jukai – La Foresta dei Suicidi (111mila euro, 196mila complessivi e un’ottima media).