Secondo quanto riportato da Variety la Lionsgate e la The Henson Company avrebbero ingaggiato(Lucifer) per scrivere la sceneggiatura del reboot di(Flight of the Navigator), pellicola diretta da Randal Kleiser uscita nei cinema nel 1986.

Negli anni il progetto è passato nelle mani Brad Copeland (Svalvolati on the Road) e nel 2012 in quelle di Colin Trevorrow, indicato dalla Disney come potenziale regista e sceneggiatore del progetto.

La pellicola è ritenuta un vero e proprio classico della cinematografia del decennio. Come scrive wikipedia nel film:

Un ragazzino viene rapito a scopo di analisi scientifiche da un’astronave extraterrestre, portato sul pianeta Phaelon e riportato sulla Terra, il tutto nel giro di 4,4 ore. Tuttavia, per effetto del cosiddetto paradosso dei gemelli (una delle implicazioni della teoria della relatività di Albert Einstein), il ragazzino manca dalla Terra per ben 8 anni.

David Hoberman e Todd Lieberman si occuperanno della parte produttiva.