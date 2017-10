tempo di lettura 2'

Torna il: la manifestazione dedicata al fantastico, alla fantascienza e alla tecnologia nel cinema si terrà dal 31 ottobre al 5 novembre come sempre nel capoluogo giuliano.

Tra i numerosi film che verranno presentati quest’anno c’è l’anteprima italiana del thriller fantascientifico americano Beyond Skyline, diretto da Liam O’Donnell, con Frank Grillo (“Capitan America”, “The Shield”, “Prison Break”) nei panni del detective Mark Corley alla ricerca del figlio rapito da una nave da guerra aliena. Inoltre, il colossal russo Salyut-7 di Klim Shipenko e due film francesi molto attesi: il postapocalittico Hostile, diretto da Mathieu Turi e prodotto da Xavier Gens (“Frontiers”, “The Divide”) e Alone del regista di “Them” David Moreau, che adatta la celebre serie a fumetti su un gruppo di adolescenti risvegliatisi soli in un mondo deserto. Sempre in anteprima nazionale, il thriller fantamedico Replace, girato in Canada dal tedesco Norbert Keil, scritto da Richard Stanley e interpretato da Barbara Crampton (“Omicidio a luci rosse“, “Re-Animator“, “Le streghe di Salem“) e Rebecca Forsythe nei panni di una giovane senza memoria la cui pelle inizia ad invecchiare troppo rapidamente. Ci sarà poi l’avvolgente thriller sui paradossi spazio-temporali Hurok – Loop dell’ungherese Isti Madarász, e la parabola africana sulla vita e la morte Kati Kati del regista keniota Mbithi Masya.

Questi sono solo i primi titoli, nei prossimi giorni verranno svelati gli altri, tra opere prime, registi emergenti e gioielli di genere.

Anche quest’anno, poi, il festival regala l’ospitalità per due persone (tre notti con due accrediti) a chi disegnerà il poster che verrà più votato sui social:

Immagina, disegna e inviaci la tua idea di poster per il Trieste Science+Fiction Festival! Hai tempo fino alla mezzanotte di domenica 8 ottobre per inviarla con un messaggio privato alla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction. Una volta raccolte, tutte le opere saranno pubblicate sulla pagina ufficiale del Festival e l’autore del manifesto che otterrà più like entro le 10.00 di lunedì 16 ottobre riceverà l’ospitalità gratuita per 3 notti a Trieste nei giorni 3, 4 e 5 novembre per due persone e due accrediti per accedere alle proiezioni del TS+FF. Inoltre, i primi 10 manifesti classificati saranno esposti in uno degli spazi del Festival! Scarica qui la griglia vuota (con scritte bianche o nere) del manifesto e libera la tua fantasia!

Qui sotto potete vedere il manifesto di quest’anno, disegnato da Lorenzo LRNZ Ceccotti: