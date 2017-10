Avatar: James Cameron torna a parlare dei sequel e apre all’idea di far uscire nuovamente al cinema il primo film

tempo di lettura 2'

Non sono preoccupato. Passarono 7 anni tra Alien [diretto da Ridley Scott] e Aliens: Scontro Finale. E passarono sette anni tra Terminator e Terminator 2.

Sono passati anni dall’uscita nelle sale di, tuttavia, non è preoccupato della lunga attesa da parte del pubblico e del lungo periodo di tempo che intercorrerà tra l’uscita del primo film e i capitoli successivi. Come spiegato da Cameron:

Alla domanda se, prima dell’uscita di Avatar 2, potrà esserci una nuova uscita nelle sale del primo film, Cameron ha replicato:

È una gran bella idea. Non dico mai di no all’ipotesi di far uscire di nuovo uno dei miei film al cinema – ovvero nel modo in cui sono stati concepiti. Potremmo proporre una versione rimasterizzata. Potrebbe succedere.

Nel rivelare alcuni dettagli circa i lavori dei sequel, attualmente in corso, il regista ha raccontato un’esperienza da poco vissuta con il cast e con la troupe dei film in lavorazione:

Abbiamo appena passato una splendida mattinata [con la troupe] quando ho portato con me Wade Davis, che è uno dei massimi esperti a livello mondiale di antropologia ed etnobotanica. Abbiamo passato quattro ore seduti per terra a parlare tutti in cerchio dell’importanza dell’antica saggezza delle culture indigene, del relativismo culturale e di molte altre cose. È stato di grande ispirazione per tutti. Quindi, in realtà, stiamo anche passando bellissimi momenti tutti insieme mentre lavoriamo a questi film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!