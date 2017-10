tempo di lettura 1'

Come previsto, èa vincere il weekend al box-office italiano. Da giovedì a domenica il film d’animazione ha risalito la classifica piazzandosi al primo posto e raccogliendo quasi 1.1 milioni di euro, un buon risultato per un weekend che però inaugura ottobre in calo rispetto a un anno fa.

Scende al secondo posto Noi Siamo Tutto, che tiene molto bene raccogliendo altri 886mila euro e salendo a 2.6 milioni complessivi. Terza posizione per Cars 3, che continua la corsa con 857mila euro e un totale di ormai sette milioni. Al quarto posto Valerian e la Città dei Mille Pianeti incassa 596mila euro, per un totale di 1.8 milioni di euro, mentre al quinto posto L’Inganno tiene abbastanza bene incassando 510mila euro e salendo a 1.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite sono tutte in coda alla top-ten: al sesto posto Chi m’ha Visto incassa 490mila euro, seguito da Kingsman – il Cerchio d’Oro che incassa altri 469mila euro (1.5 milioni complessivi) e da L’Incredibile Vita di Norman, che apre con 360mila euro. Al nono posto Madre! incassa 324mila euro con una media decisamente bassa, chiude la top-ten Cattivissimo Me 3, con 297mila euro e 17.6 milioni complessivi.

Per quanto riguarda titoli veneziani come Il Contagio e Una Famiglia, entrambi deludono piazzandosi rispettivamente al 15esimo e al 18esimo posto, con 76mila e 41mila euro in quattro giorni.