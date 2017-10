tempo di lettura 2'

Il mese di settembre si è chiuso con un record negli Stati Uniti: ben 695 milioni di dollari incassati anche grazie a It (che ha raccolto praticamente il 40% del totale), una cifra che batte i 624 del record precedente, stabilito nel 2015. Si tratta di una boccata d’ossigeno dopo un agosto deludente, anche se il 2017 rimane in calo rispetto al 2016.

Ed è proprio It a tornare in testa alla classifica, vincendo nuovamente il weekend (dopo che in quello precedente era sceso al secondo posto). Il film incassa 17.3 milioni di dollari salendo a 291 milioni di dollari complessivi (che diventano ben 553 in tutto il mondo, vi ricordiamo che ne è costati solo 35).

Al secondo posto e terzo posto se la giocano Barry Seal e Kingsman: Il Cerchio d’Oro, entrambi con 17 milioni di dollari. I risultati definitivi di stasera dovrebbero chiarire il podio, intanto il film con Tom Cruise chiude un weekend piuttosto soddisfacente (miglior media della top-10, 81 milioni in tutto il mondo per un film costato 50 milioni), mentre Kingsman sale a 66.7 milioni negli USA e 192.7 in tutto il mondo.

Quarta posizione per LEGO Ninjago, con 12 milioni di dollari e soli 35.6 milioni complessivi (58.3 in tutto il mondo), mentre al quinto posto apre Flatliners, con soli 6.7 milioni e una media sconfortante. Costato 19 milioni, dovrà valersi degli incassi internazionali per non risultare l’ennesimo flop della Sony Pictures.

Al sesto posto Battle of the Sexes si espande in più di 1.200 cinema e incassa 3.4 milioni di dollari: un risultato meno convincente del previsto, ma ci si aspetta un buon passaparola per la pellicola Fox Searchlight.

Settima posizione per American Assassin, con 3.3 milioni e 31.8 milioni complessivi, mente Home Again si piazza all’ottavo posto con 1.7 milioni e 25.1 milioni complessivi. Apre al nono posto Til Death Do Us Part, con soli 1.5 milioni di dollari. Scivola al decimo posto Madre!, con 1.4 milioni e 16.3 milioni complessivi (34 nel mondo, ne è costati 30).