tempo di lettura 1'

Sapevamo già da svariate settimane chefa parte del cast dello spin-off didiretto da, subentrato alla regia della pellicola dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller.

I dettagli della sua parte sono – ovviamente – ignoti anche se Howard ha informato tutti i suoi follower su Twitter che l’attrice inglese ha preso “una pausa” dagli impegni per la seconda stagione di Westworld per girare le sue scene per questo capitolo antologico della franchise targata Lucasfilm.

Trovate il Tweet qua sotto!

@thandienewton returned 2 #TheGalaxy to light up some key new #UntitledHanSolo scenes then back to #Westworld. What a powerhouse talent! pic.twitter.com/3Toldp3UtK

— Ron Howard (@RealRonHoward) 30 settembre 2017