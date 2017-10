tempo di lettura 1'

Onestamente, io adoro i musical. Ho sostenuto un provino per La Bella e la Bestia. Davvero, per il ruolo di Gaston. Ho chiamato e ho detto loro “Voglio esserci!”. Quindi, in qualche modo, adesso hanno una registrazione con me che canto!

Intervistato da People,ha rivelato di aver sostenuto, tempo fa, un provino per avere il ruolo di Gaston nell’adattamento in live-action de, diretto da. Il ruolo, come saprete, è poi andato a. Come raccontato da Elba:

Alla domanda se sia rimasto male di non aver ottenuto la parte, Elba ha scherzato mandando indirettamente un messaggio a Luke Evans:

Ma no, diciamo solo un po’. No! Ti adoro Luke, e lo sai!

Nel cast Emma Watson (Belle), Dan Stevens (Il principe / Bestia), Ian McKellen (Tockins), Ewan McGregor (Lumiere), Luke Evans (Gaston), Emma Thompson (Mrs. Potts), Kevin Kline (il padre di Belle, Maurice), Gugu Mbatha-Raw (Spolverina), Stanley Tucci (Cadenza), Audre McDonald (Garderobe).

Scritto da Stephen Chbosky ed Evan Spiliotopoulos, La Bella e la Bestia è diretto da Bill Condon.

A comporre le musiche del film è Alan Menken (autore della colonna sonora del classico Disney originale) e Tim Rice, che hanno riproposto le canzoni originali assieme ad alcune nuove tracce.

Fonte: People