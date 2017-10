Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Luke Skywalker si nutre di Porgs? Ecco la risposta di di Mark Hamill!

tempo di lettura 2'

Così comeha subito scalato la classifica della “cuteness”, della carineria, nei giorni in cui abbiamo potuto vedere le prime immagini di, anche i, i bizzarri esserini che vivono sull’isola di Ahch-To, sono stati accolti da gridolini diffusi in stile “Awwww!” dopo il loro debutto nei primi materiali di

Un paio di settimane fa, grazie a “Star Wars Made Easy“, uno dei nuovi libri di approfondimento pubblicati in vista dell’uscita nelle sale della pellicola di Rian Johnson, contenente dei dettagli su alcune creature presenti nel lungometraggio, come i già citati Porgs, le Custodi e i Fathiers (o cavalli spaziali), abbiamo appreso un particolare che ha spiazzato molti. Le tenere creaturine potrebbero svolgere un ruolo di primo piano nella dieta delle Custodi. A questo punto in molti hanno iniziato a speculare che la cosa potesse interessare anche Luke Skywalker, tanto che Mark Hamill è dovuto intervenire su Twitter, con la sua proverbiale ironia, per specificare che i Porgs non fanno parte del regime alimentare del Maestro Jedi. Ha anche puntualizzato che Luke non mangia più carne dal giorno in cui Zia Beru gli preparò una “deliziosa” punta di petto di ratto Womp a Tatooine.

Please be advised: #Porgs are not on any #AhchToMenu-Luke hasn’t been a meat-eater since Aunt Beru made that nice #WompRatBrisket back home. pic.twitter.com/KYBHECaRJ2 — @HamillHimself (@HamillHimself) 30 settembre 2017

