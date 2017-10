tempo di lettura 1'

Dopo il trailer la Open Road Films ha pubblicato in rete anche il primo poster ufficiale di, nuovo thriller dai risvolti drammatici diretto da(Vero come la Finzione, World War Z) con protagonisti

Il film segue la storia di Gina (Lively), una donna che, dopo essere rimasta cieca da bambina in un incidente quasi fatale, dipende totalmente dal marito James (Clarke), dipendenza che sembra solidificare ancora di più il loro rapporto. La donna vede il mondo attraverso la sua fantasia e anche grazie alle descrizioni di James. I due vivono a Bangkok, in Thailandia, luogo in cui James lavora nel campo assicurativo. Quando viene offerta la possibilità a Gina di riacquistare la vista tramite un trapianto di cornee, la vita dei coniugi subirà una brutta botta di arresto. Dopo il trapianto Gina vede il mondo con un nuovo senso di meraviglia e indipendenza, fatto che James percepisce come una minaccia. Solo quando Gina inizia nuovamente a perdere la vista i due inizieranno a capire la realtà inquietante del loro matrimonio.

Del cast fanno parte anche Yvonne Strahovski, Danny Huston, Ahna O’Reilly e Wes Chatham. La pellicola approderà nelle sale americane il 27 ottobre. Potete ammirare il poster qui di seguito: