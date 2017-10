tempo di lettura 1'

Saràa curare la distribuzione internazionale e a coprire parte del budget di, diretto dae sequel didel 2000.

Secondo Deadline, il gigante dello streaming dovrebbe coprire oltre metà del budget di produzione (finanziato per la rimanente parte dalla New Line) in cambio della possibilità di portare il film sulle proprie piattaforme nei mercati al di fuori degli Stati Uniti due settimane dopo l’uscita nelle sale americane. Negli USA è previsto un periodo di 90 giorni tra il debutto del film al cinema e l’uscita sia in home video e sia, naturalmente, sulla piattaforma statunitense di Netflix.

Protagonista è Jessie T. Usher, già interprete di Dylan Dubrow-Hiller – figlio del capitano Steven Hiller – in Independence Day: Rigenerazione. Nel cast faranno ritorno Samuel L. Jackson e Richard Roundtree. Usher interpreterà il figlio del detective, a lungo estraneo alla vita del padre.

Lo script è curato da Kenya Barris (Girls Trip, Black-ish). Alla regia ci sarà Tim Story (Barbershop, I Fantastici 4, I Fantastici 4 e Silver Surfer, Poliziotto in Prova, Un Poliziotto ancora in Prova). Le riprese avranno inizio in autunno.

