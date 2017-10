Avatar: il creatore del font Papyrus commenta lo sketch di Ryan Gosling del Saturday Night Live

tempo di lettura 2'

Lunedì vi abbiamo fatto vedere uno degli sketch andati in onda nell’ultima puntata delpresentata da

Si trattava del numero in cui si ironizzava circa un fatto su cui l’internet ironizza ormai da parecchio tempo: l’impiego del font Papyrus per il logotitolo della pellicola, un font che può tranquillamente essere trovato su qualsiasi Pc e che in un film dal budget stratosferico come quello di James Cameron, risulta quantomeno assurdo (potete vedere o rivedere il video in questa pagina).

A margine della cosa, la CBS ha deciso di raggiungere lo stesso creatore del font, Chris Costello, per un commento.

E il designer ha ammesso di aver adorato il numero proposto dalla popolare trasmissione televisiva americana:

Domenica mi sono svegliato e ho trovato la mail intasata. Un sacco di gente che mi chiedeva “Ma hai visto il Saturday Night Live ieri?”. Ho dato un’occhiata alla cosa insieme a mia moglie e siamo morti dal ridere, non riuscivamo a smettere! Una delle cose più spassose che abbia mai visto.

Sulle critiche che nel tempo sono state mosse alla sua creazione spiega:

Sono un graphic designer, sono un illustratore… credo sia un font ben fatto, ben congegnato. È stato venduto alla Microsoft, alla Apple… è contenuto in MacOs. È diventato un font di default su ogni Pc dal 2000 e, da quel giorno, è su ogni computer del mondo, sia che si tratti di un ambiente Mac o Microsoft. Considerata la sua diffusione, chiunque può impiegarlo, non solo i designer. Ed è finito per comparire ovunque: pubblicità per mutui, loghi per aziende di costruzioni. Una roba fuori controllo. Ma non era il mio scopo vederlo sfruttato per così tante cose, c’è stato un utilizzo eccessivo.