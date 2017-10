tempo di lettura 1'

La Universal Pictures ha rinviatodi un anno.

Inizialmente la pellicola, seguito di Fast & Furious 8 (uscito ad aprile di quest’anno con un incasso di ben 1.2 miliardi di dollari in tutto il mondo), doveva arrivare nelle sale statunitensi il 19 aprile 2019: invece uscirà il 10 aprile 2020 (sempre nel weekend di Pasqua). Per fare spazio al film, lo studio ha anticipato l’uscita del sequel di Trolls al 14 febbraio 2020.

Sembra quindi logico che il decimo (e, per ora, ultimo) film del franchise non uscirà il 2 aprile 2021, ma eventualmente l’anno dopo.

Il motivo di questo rinvio non è ben chiaro, ma sembra che vi sia qualche complicazione nel mettere insieme regista, sceneggiatura e cast. Non è infatti stato ancora confermato il ritorno alla regia di F. Gary Gray (cosa che sembrava scontata, anche perché al momento non ha altri film in programma), e sebbene sia scontato il ritorno di star come Vin Diesel, Michelle Rodriguez (nonostante le minacce) e Tyrese Gibson, il destino di Dwayne Johnson e Jason Statham è meno sicuro, anche se qualche mese fa è stato annunciato uno spin-off della saga incentrato proprio su Hobbs e Deckard Shaw.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: THR