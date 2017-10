tempo di lettura 1'

Quando avevo tra i 20 e i 30 anni, quando la fortuna mi ha sorriso e sono riuscito a conoscere Hef e a trascorrere del tempo a casa sua, ho apprezzato subito la sua dignità e la sua ospitalità. […] L’America nella quale era nato era in molti modi intollerante e repressiva. Lui, insieme a pochi altri uomini nella nostra storia, l’ha resa meno intollerante e meno repressiva. Lo rattristava, poi, vedere come le cose andassero in un altro modo. Ma di fondo, era un eterno ottimista. Sono sicuro che se ne sia andato pensando che, prima o poi, le cose sarebbero nuovamente cambiate e che quel progresso al quale era profondamente legato fosse destinato a divenire parte del nostro carattere nazionale.

Come vi abbiamo già riportato,dirigerà un biopic su, da poco scomparso, con protagonista. Proprio il regista, in un articolo pubblicato dall’Hollywood Reporter, ha avuto modo di ricordare la figura di Hefner e di descriverlo come un progressista, votato all’idea di rendere l’America un luogo più tollerante. Come scritto da Ratner:

Il progetto del biopic su Hefner è in sviluppo da diverso tempo presso la RatPac Entertainment. All’inizio doveva essere la Universal Pictures in collaborazione con la Imagine Entertainment a occuparsi del film: all’epoca il protagonista doveva essere Robert Downey Jr..

