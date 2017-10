tempo di lettura 1'

Il CEO della Walt Disney Company,, ha annunciato quando lascerà il ruolo di Amministratore Delegato della compagnia.

Nel corso del VF Summit Iger ha difatti dichiarato: “Lascerò la Walt Disney a metà del 2019. Stavolta, dico sul serio.”

Iger è stato nominato Presidente della Walt Disney nel 2000, per poi assumere anche il ruolo di Chief Executive Officer nel 2005. Alla sua gestione si devono le acquisizioni da parte del gruppo di compagnie come Pixar, Marvel e Lucasfilm. Iger rimarrà in carica fino a metà del 2019 per consentire all’azienda di trovare un successore. Non ha voluto sbilanciarsi su alcuni possibili nomi:

Ne verremo a capo a tempo debito. Al momento [fare nomi] è prematuro.

