Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, da poco vincitore di un Leone d’Oro a Venezia per, ha detto la sua sulla scelta di(Stranger Things) come protagonista del reboot di, diretto da

Intervistato da ScreenGeek, Del Toro (regista sia di Hellboy del 2004 che di Hellboy: The Golden Army del 2008) ha augurato buona fortuna agli addetti ai lavori del reboot, chiaramente specificando di continuare considerare “insuperabile” l’interpretazione di Ron Perlman nei suoi due film.

SG: Sappiamo che lei è un fan di Stranger Things. Ci chiedevamo cosa ne pensa di David Harbour nella parte del nuovo Hellboy. Ha qualche pensiero a riguardo?

GDT: No, insomma lui mi piace. Non lo conosco e non sono coinvolto in questo film ma auguro a tutti buona fortuna, lui è un tipo ganzo.

SG: Ma certamente non sarà all’altezza di Ron [Perlman].

GDT: Oh, no. (Ride).