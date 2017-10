tempo di lettura 2'

Tom, Emily Blunt e io siamo emozionati all’idea di lavorarci. Abbiamo uno script, stiamo solo cercando di mettere i lavori in agenda, tra i miei impegni e quelli di Emily e Tom. È uno di quei casi in cui un sequel ha origine nel miglior modo possibile. Non è lo studio che dice “Hey, pensiamo di poter fare altri soldi, facciamone un altro”. Nasce piuttosto dai fan dell’originale che continuano a dirci quanto abbiano amato il film e quanto vorrebbero un sequel.

Nel corso del press tour di, conha avuto modo di rispondere ad alcune domande circa il chiacchierato sequel di. Il regista ha infatti confermato a Collider che lo script del sequel è pronto, ma ha dichiarato di essere ancora cauto in merito all’eventuale tempistica della messa in cantiere del film:

Nel cast del primo film tratto dalla graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka, oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt, anche Bill Paxton e Charlotte Riley.

Qui sotto potete leggere la sinossi: In un futuro prossimo, una razza aliena ha colpito la Terra con un implacabile assalto che nessuno esercito al mondo riesce a respingere. Il tenente William Cage è un ufficiale che non ha mai partecipato neppure a un combattimento quando viene inviato a compiere una missione suicida. Ucciso in pochi minuti, incredibilmente Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire ancora e ancora, in un continuo loop temporale.

Fonte: Collider