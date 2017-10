tempo di lettura 1'

Rifare Matrix… non lo so. Magari accadrà, io non ne so nulla.

è stato ospite del New York Comic Con per parlare del suo nuovo film,. All’attore è stato chiesto un commento circa il progetto di un nuovo film ambientato nell’universo di. Reeves, in maniera piuttosto diplomatica, ha ammesso di non sapere nulla sull’ipotetico progetto di riportare al cinema la cosmogonia dei tre film usciti tra il 1999 e il 2003.

Tuttavia, come riportato da ComicBook, che era presente nel corso del panel, l’attore non è comunque sembrato entusiasta all’idea di un nuovo film, esattamente come il pubblico presente in sala. Subito dopo la domanda in merito al progetto, la platea è esplosa in una serie di fischi ancora prima ancora che Reeves potesse rispondere.

Il progetto di un nuovo film nell’Universo di Matrix è, ad oggi, principalmente legato a uno script al quale sta lavorando Zak Penn, che ha già chiarito di non avere in mente né un remake né un reboot (qui maggiori informazioni).

Fonte: CB