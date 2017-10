tempo di lettura 1'

Crescono, ma senza fiammate, gli incassi diin Italia venerdì: il film di Denis Villeneuve raccoglie infatti 334mila euro e sale così a 610mila euro in due giorni verso la vittoria nel weekend.

Risale al secondo posto Emoji – Accendi le Emozioni, con 80mila euro e 1.4 milioni di euro complessivi, mentre al terzo posto Come Ti Ammazzo il Bodyguard incassa 76mila euro per 123mila euro complessivi. Quarta posizione per Ammore e Malavita, on 68mila euro e 134mila euro in due giorni, mentre chiude la top-five Noi Siamo Tutto, con 66mila euro e 2.8 milioni complessivi.