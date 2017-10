tempo di lettura 1'

Dopo un ottimo risultato alle anteprime di giovedì sera (4 milioni di dollari),rallenta venerdì, costringendo gli analisti a ritoccare al ribasso le proiezioni sul weekend.

Se infatti fino a ieri si parlava di un probabile incasso tra i 40 e i 50 milioni di dollari, con i 12.7 milioni di dollari incassati ieri (incluse le anteprime) le previsioni sono ora di una cifra tra i 31 e i 36 milioni di dollari nei tre giorni, anche se c’è chi parla di trenta milioni tondi. Il risultato di venerdì è infatti inferiore a quanto raccolto da Alien: Covenant pochi mesi fa (15.3 milioni di dollari) e del 30% sotto The Martian (18.1 milioni), tra i film presi come riferimento.

Si tratta di una svolta sorprendente dopo mesi promozione, una accoglienza molto convincente da parte della critica USA e un hype sempre crescente anche sui social media con prevendite consistenti. La stessa Warner, che distribuisce il film negli Stati Uniti, si era sbilanciata aspettandosi un weekend da 45-50 milioni di dollari. Ne parleremo meglio lunedì con i dati del weekend alla mano, ma evidentemente si è creata una frattura tra fan e pubblico mainstream. C’è di buono che con un CinemaScore “A-“, il passaparola dovrebbe essere molto positivo nelle prossime settimane.

Seconda posizione venerdì per Il Domani tra di Noi, con 3.5 milioni di dollari: si parla di una decina di milioni nel weekend. Terzo posto per My Little Pony: the Movie, con quasi 3 milioni e una decina di milioni nel weekend. Al quarto posto troviamo It, con 2.7 milioni di dollari e quasi 300 milioni complessivi, e Barry Seal con 2.3 milioni di dollari e 24.7 milioni in otto giorni.