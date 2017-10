tempo di lettura 1'

Dopo l’ultima interpretazione dinei panni di Wolverine in, non si è ancora aperta una vera e propria “corsa alla successione”.

Tuttavia, Scott Eastwood ha avuto modo di esprimere il proprio interesse nel ruolo qualora, in futuro, fossero messi in cantiere nuovi film dedicati al celebre mutante. Nel corso di un’intervista per la promozione di Pacific Rim: La Rivolta, alla domanda circa quale supereroe vorrebbe interpretare al cinema, Eastwood ha immediatamente esclamato:

Wolverine, assolutamente! Sempre e solo Wolverine!

Chiaramente, quello dell’attore è solo un semplice auspicio. Eastwood, al momento, non è preso in considerazione per vestire i panni del supereroe Marvel in alcun ipotetico nuovo film dedicato al mutante.

Cosa ne pensate? Vedreste Eastwood nel ruolo di Wolverine in futuro?

Fonte: GeekTyrant