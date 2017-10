Star Wars: John Boyega parla delle sue aspettative su Episodio IX

tempo di lettura 2'

Nel corso di una delle sue ultime interviste per promuovereha avuto modo di commentare nuovamente il ritorno ditra gli addetti ai lavori della saga die di dire la sua circa le aspettative su

Come dichiarato dall’attore:

Ciò che mi sembra fantastico è che la cosa appaia come una sorta di “quadratura del cerchio”. Non so nulla dello script, nulla della storia, non so niente del destino di Finn. Non so a quale sorte andrà incontro Rey, ma sento che nel film ci sarà una qualche guerra che metterà fine a tutte le guerre. Mi interessa come la cosa sarà gestita. Mi pongo continuamente un sacco di domande ma non ho ancora avuto modo di sedermi un attimo e scrivere un messaggio a J.J. Abrams per congratularmi con lui. Il mio chiodo fisso adesso è quello di raccogliere le energie necessaria per fare un altro di questi film. Ma credo che ne verrà fuori un eccellente lavoro, insomma… c’è J.J. Abrams!