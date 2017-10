Spoiler

Il nuovo materiale promozionale dici mostra dei cambiamenti di non poco conto alla pellicola di Taika Waititi in arrivo il 25 ottobre ( e in anteprima il giorno prima con Badtaste all’Arcadia di Melzo ).

La sequenza a cui facciamo riferimento è quella della distruzione del Mjolnir già presente nel primo teaser trailer del cinecomic arrivato lo scorso aprile.

Come dimostrano un concept e gli scatti dal set a Brisbane, l’incontro tra Thor, Loki e Hela (e anche Odino!) si sarebbe dovuto svolgere in un vicolo di New York.

Chiaramente, visto che i materiali promozionali sono pronti con netto anticipo rispetto alla data di diffusione, è comprensibile assistere a certe “fughe” e non è di certo la prima volta.

Durante la fast di post-produzione, tuttavia, si è deciso di cambiare completamente l’ambientazione dello scontro e spostare l’azione in una distesa aperta (è possibile che durante i test-screening il pubblico non abbia apprezzato la sequenza originale).

Ed ecco che, come dimostra uno spot uscito qualche giorno fa, la prima “mossa” è stata quella di rimuovere il set in digitale.

La seconda, invece, è stata quella di rigirare completamente la sequenza in occasione dell’ultima sessione di riprese aggiuntive.

A seguire potete ammirare un confronto tra lo “shot” e il “reshoot” dell’inquadratura in cui Hela afferra il Mjolnir. Il trucco e la parrucca, oltre all’angolazione, appaiono molto diversi.

Dalla sinossi del film:

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.