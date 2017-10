Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’abbiamo già segnalato, ma lo ripetiamo una volta per evitare spiacevoli incidenti di percorso: questo articolo contiene spoiler sul finale di, la pellicola diretta da(Sicario, Prisoners) dallo scorso giovedì nei cinema dello stivale.

Bene, fatta questa doverosa premessa, possiamo andare avanti.

Nelle ore scorse, Entertainment Weekly ha pubblicato un’intervista a Michael Green, lo sceneggiatore che si è occupato di sviluppare quanto ideato da Hampton Fancher per la storia di questo sequel che, al momento, sta avendo delle performance un po’ sottotono al botteghino (maggiori notizie qua e qua).

In questa chiacchierata, Green ha discusso di svariate questioni, fra le quali l’epilogo del lungometraggio e le (palesi) ambizioni seriali.

Dobbiamo credere alla morte di K alla fine del film?

Sono rimasto abbastanza sorpreso del fatto che ci sia qualcuno che ha pensato che K non sia morto. Posso dire questo: il fan-non casuale potrebbe riconoscere l’indizio musicale presente in quel frangente [Time to Die, ndr.].

Mi sembra che la porta sia stata lasciata aperta per un sequel.

Tanti studios e tanti possessori di diritti di sfruttamento cinematografico di proprietà intellettuali hanno osservato il successo della Marvel, che tutti noi adoriamo e cerchiamo di replicare. Per me la lezione dei Marvel Studios è: non si deve cominciare con la costruzione di un universo. Devi partire con una storia che merita di essere raccontata. E se si tratta di una vicenda grandiosa, diretta bene e interpretata a dovere, farà breccia nel pubblico e diventerà il buco nero attorno al quale si formerà la galassia. Se parti col procedimento opposto, l’universo prima del film che vale la pena guardare, ci saranno problemi di non poco conto. In nessun momento della creazione di Blade Runner 2049 o della sua sceneggiatura abbiamo discusso di potenziali spin-off o di come potrebbe proseguire. Abbiamo sempre lavorato al motto di “cerchiamo di focalizzarci su quello che vogliamo raccontare e vediamo di dare vita a qualcosa che sia degno del titolo che porta”.