Sono state giornate abbastanza “complicate” per la saga di

Prima è arrivata la notizia del misterioso rinvio di un anno dell’uscita del non capitolo, poi è toccato alle accuse di Tyrese Gibson contro The Rock e, infine, alla spiegazione ufficiosa della causa del posticipo, ovvero l’arrivo nei cinema nel 2019 dello spin-off dedicato a Hobbs e Shaw, i personaggi interpretati Dwayne Johnson e Jason Statham (con Shame Black nella lista dei papabili registi voluti dalla produzione).

Ora però, è Vin Diesel a fare il punto della situazione con un post pubblicato su Instagram che potete trovare qua sotto seguito dalla nostra traduzione del testo:

La fratellanza… e tutte le sue complessità. Questa scena è stata girata a Puerto Rico, me lo ricordo come se fosse ieri. Un’isola meravigliosa abitata da persone cordiali e accoglienti. Quell’estate ho compiuto 43 anni e mio figlio Vimcent era appena nato. Una donna di nome Jan Kelly aveva risposto a una domanda che avevo posto su Facebook, “Con chi vorreste vedermi lavorare?”. Aveva detto che avrebbe amato vedermi insieme a The Rock, così ho ascoltato la sua richiesta e lui diventò Hobbs. So che ci sono state tante speculazioni sul perché Fast 9 sia stato rimandato. Ma non sarebbe giusto dire che è colpa di qualcuno. Mano a mano che pianifichiamo il tragitto che porterà all’espansione dell’universo di Fast & Furious, bisogna anche avere la consapevolezza delle strade che sono state percorse per arrivare fino a questo punto. Pilastri fatti di genuinità, famiglia e, soprattutto, la leale prospettiva dei fan che è stata fondamentale all’edificazione del nostro successo. In ogni caso, come ogni veicolo che ha viaggiato intorno al mondo per ben 8 volte, il franchise ha bisogno di manutenzione. Il mio caro amico e padrino della Universal, Ron Meyer, mi ha garantito il tempo necessario per questo processo. E abbiamo notizie davvero emozionanti da condividere presto con voi.

Restate sintonizzati.

Un abbraccio,

Dom.