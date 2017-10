Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Si è spento oggi a Parigi all’età di 87 anni, attore francese nato sempre nella capitale d’Oltralpe il 29 aprile del 1930.

Nel corso della sua carriera pluridecennale ha avuto modo di lavorare con alcuni dei più noti registi attivi in Francia, autori del calibro di Bertrand Tavernier, Claude Chabrol, Patrice Leconte.

La notorietà nello stivale è arrivata “tardi” nel 1990 con Il Marito della Parrucchiera (Le mari de la coiffeuse), diretto proprio da Patrice Leconte.

L’attore venne scelto, nel 2000, da Terry Gilliam per interpretare Don Chisciotte nel film che l’ex Python è riuscito a realizzare solo di recente e alla cui travagliata lavorazione è stato anche dedicato il celeberrimo documentario Lost in La Mancha.

Questo il post condiviso dal regista su Facebook:

Come riportato da ANSA:

Recitò per l’ultima volta in Floride, di Philippe Le Guay, nel 2015. “Risparmierò il pubblico, non voglio fare film dell’orrore”, disse intervistato da Radio Europe 1, aggiungendo: “Se devo avere il ruolo di un vecchietto in un angolo che agita le mani vicino al caminetto, meglio fermarsi…