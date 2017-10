tempo di lettura 3'

SELEZIONE UFFICIALE

BORG MCENROE

di Janus Metz Pedersen

con Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason

Per la prima volta al cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo.

Svelando la loro vita fuori e dento il campo, “Borg McEnroe” è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980. AL CINEMA DAL 9 NOVEMBRE 2017

***

LOGAN LUCKY

di Steven Soderbergh

con Channing Tatum, Adam Driver, Hilary Swank, Daniel Craig

Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l’ambizioso piano ricorrono all’aiuto dell’esperto in esplosioni Joe Bang (Daniel Craig). Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra.

Il Premio Oscar® Steven Soderbergh torna sul grande schermo dirigendo un cast stellare in una commedia ricca di colpi di scena e umorismo graffiante.

***

MARIA BY CALLAS

di Tom Volf

A 40 anni dalla morte, un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei protagonisti del suo tempo: Onassis, Marilyn Moonroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e molti altri.

***

I, TONYA

di Craig Gillespie con Margot Robbie e Sebastian Stan

I, Tonya è la storia vera della pattinatrice di fama mondiale Tonya Harding (Margot Robbie). Conosciuta per il temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno degli scandali più grandi della storia degli Stati Uniti.

TUTTI NE PARLANO

A PRAYER BEFORE DAWN

di Jean-Stéphane Sauvaire con Joe Cole

Tratto da un fatto realmente accaduto, A prayer before dawn è la storia di Billy Moor, un giovane pugile inglese detenuto in una prigione tailandese per possesso di droga. Lì si trova davanti due sole possibilità: morire o cercare di sopravvivere. Quando l’amministrazione penitenziaria lo autorizza a partecipare ai tornei di Muay-Thai (la boxe tailandese), Billy capisce che quella è la sua unica chance di restare vivo.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA in collaborazione con ALICE NELLA CITTÀ

MAZINGA Z

di Junji Shimizu, scritto da Takahiro Ozawa tratto dal fumetto di Gō Nagai

Il giovane Koji Kabuto è diventato uno scienziato e Mazinga Z riposa in un museo.

Un giorno vengono scoperte delle gigantesche e misteriose rovine all’interno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor Inferno e delle sue forze malvagie. A causa dell’enorme potere distruttivo dell’Infinity, l’umanità rischia l’estinzione. Koji è quindi costretto, dopo 10 anni, a riprendere i comandi di Mazinga Z e ad affrontare ancora una volta il dilemma della sua vita “Diventare Dio o Demone”.

Oggi più che mai il futuro dell’umanità è nelle sue mani. AL CINEMA DAL 31 OTTOBRE 2017