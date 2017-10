tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarà la protagonista di un prossimo spy drama prodotto da K Period Media (Manchester by the Sea) e Bristol Automotive (The Imitation Game) ancora senza regista.

Il lungometraggio porrà le basi su una sceneggiatura di Camilla Blackett, sceneggiatrice di show televisivi come New Girl e The Newsroom. Keira Knightley produrrà anche il progetto insieme a Kimberly Steward e Josh Godfrey (K Period Media) e Nora Grossman e Ido Ostrowsky.

Ultimamente abbiamo visto l’attrice inglese al fianco di Will Smith in Collateral Beauty e in un piccolo cammeo in Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar.