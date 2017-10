Star Wars: Gli Ultimi Jedi, aperte le prevendite: BadTaste.it sarà al cinema Arcadia di Melzo!

tempo di lettura 1'

Ci siamo: poche ore fa è uscito il trailer finale di, e conseguentemente la Disney ha aperto ufficialmente le prevendite del film anche in Italia.

Da oggi, quindi, è possibile prenotare gli spettacoli a partire dal giorno di uscita, il 13 dicembre (non sono infatti previste anteprime serali nel nostro paese). Noi di BadTaste.it, come da tradizione, saremo presenti alla primissima proiezione che avverrà nella Sala Energia al Cinema Arcadia di Melzo (MI). Il multisala proporrà il film in 2D Atmos, 3D Atmos, versione standard inglese con i sottotitoli e versione standard in italiano nelle varie sale, ma noi presenteremo la primissima proprio nella gigantesca Sala Energia, e cioè quella delle 10 del mattino del 13 dicembre. All’uscita del film, poi, vi chiederemo di dirci le vostre impressioni per realizzare un video di reaction. L’invito, come sempre, è di venire in cosplay e di riservare il proprio biglietto il prima possibile perché vanno ovviamente a ruba!

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

