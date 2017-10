tempo di lettura 2'

.

, il documentario diretto dall’attrice premio Oscarincentrato sulla crisi dei migranti verrà presentato in anteprima alla dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma

Potete leggere tutte le informazioni sul progetto e sull’evento nel comunicato stampa qui di seguito:

SEA SORROW

di Vanessa Redgrave

IL DOCUMENTARIO, OPERA PRIMA DI VANESSA REDGRAVE SULLA CRISI DEI MIGRANTI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2017

IL 2 NOVEMBRE L’INCONTRO CON LA REGISTA

Officine UBU è lieta di annunciare che durante la dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma verrà presentato in anteprima in Italia il documentario Sea Sorrow, pellicola che segna l’esordio alla regia del Premio Oscar Vanessa Redgrave. Il 2 novembre l’attrice sarà inoltre protagonista di un incontro con il pubblico in Auditorium Parco della Musica, a seguire alle 19.30 il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la proiezione della sua opera Sea Sorrow.

Il documentario, prodotto dal figlio della Redgrave Carlo Nero, affronta il dramma dei rifugiati che arrivano sulle coste europee da guerre e miserie d’oltremare, con uno sguardo particolare sui bambini, di cui Redgrave si occupa da tempo nel suo impegno umanitario. Una riflessione personale sull’emergenza rifugiati, tra esperienze della stessa Redgrave, sue visite nei campi profughi e interviste. In Sea Sorrow, alternando documentario a fiction, Redgrave cita La Tempesta di Shakespeare con Ralph Fiennes nel ruolo di Prospero. Nel cast anche Emma Thompson e Martin Sherman. Sea Sorrow di Vanessa Redgrave sarà distribuito prossimamente in Italia da Officine UBU.

Ecco la sinossi ufficiale: