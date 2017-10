tempo di lettura 1'

Laha ingaggiatocome supervisore della divisione nota come, deputata alla produzione cinematografica.

La business unit che Mooradian andrà a supervisionare costituisce un vero e proprio tentativo di costruire e di lanciare uno studio operativo a tutto tondo. Il progetto di lungo periodo sarebbe quello di creare una realtà produttiva simile ai Marvel Studios specializzandosi, quindi, nei franchise.

La Hasbro sarebbe difatti intenzionata a estendere il proprio legame con la Paramount non solo nel campo della distribuzione ma anche nello sviluppo e nel finanziamento di eventuali progetti congiunti da realizzare in futuro per il grande e per il piccolo schermo.

Mooradian, che inizierà il suo mandato di supervisore a gennaio del 2018, è al momento tra i produttori esecutivi della Fox 2000. In precedenza è stato coinvolto come consulente dalla Paramount in prodotti come Tartarughe Ninja, G.I Joe e Transformers.

Fonte: Variety