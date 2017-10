tempo di lettura 1'

Come quello di Jurassic World: Il Regno Distrutto, anche la foto del promo poster di, il quarto film della saga diretto daarriva dal(via CBM).

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 3 agosto 2018.

Qua sotto potete ammirare il poster.