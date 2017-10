Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistato da ComingSoon,ha avuto modo di parlare del progetto di, nel quale sarà nuovamente coinvolto. Come specificato dal regista, il sequel dovrà, inevitabilmente, avere un tono differente rispetto al film originale, uscito in un’epoca molto diversa dai tempi che stiamo vivendo.

Come spiegato da Kosinski:

L’aeronautica e la marina, oggi, sono molto diverse rispetto al 1986. Allora, non erano state coinvolte in una guerra per qualcosa come 15 o 20 anni. Il tono di quel film e ciò che quei ragazzi facevano era molto diverso. Oggi, nel 2017, le truppe hanno avuto a che fare con operazioni di guerra per quasi 20 anni. Semplicemente è un mondo diverso, quindi non possiamo rifare quanto è stato fatto con il primo film. Occorre un riadattamento. È chiaro che voglio ricreare l’esperienza di quel film, che vi regalava una sorta di “posto in prima fila” nell’aeronautica. Ma l’approccio sarà appropriato ai tempi che stiamo vivendo.