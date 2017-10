tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline (L’Amore Bugiardo – Gone Girl) sarebbe stato ingaggiato dalla Annapurna per rivestire i panni di Colin Powell (ex generale e Segretario degli Stati Uniti sotto il Presidente George W. Bush) nel biopic su Dick Cheney diretto daattualmente in fase di riprese.

Del cast fanno parte anche Christian Bale (Dick Cheney), Sam Rockwell (George W. Bush), Steve Carell (nei panni del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld), Amy Adams (Lynne, moglie di Chenery) e Bill Pullman.

Il progetto, provvisoriamente intitolato Cheney, verrà prodotto da Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner della Plan B insieme a McKay, Will Ferrell e Kevin Messick.