Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, una delle ultime mosse diall’interno della Weinstein Company – dalla quale è stato da poco licenziato – sarebbe stata quella di stata far togliere il proprio nome dalla lista dei produttori di

Il 9 settembre, quando il film è stato presentato al Toronto International Film Festival, Weinstein è stato accreditato come uno dei produttori. Dopo un’accoglienza molto fredda del film al festival, Weinstein avrebbe fatto rimuovere il proprio nome per non figurare più come produttore, lasciando nella lista Steven Zaillian e Bob Weinstein.

L’Hollywood Reporter avanza l’ipotesi che Weinstein, sapendo delle imminenti accuse che gli sono poi state pubblicamente rivolte (nello specifico, da un report del New York Times), abbia voluto separare il proprio nome dal film nel tentativo di evitare strumentalizzazioni relative ai prodotti della Weinstein Company e di separare le critiche alla sua persona dalle possibili critiche ai prodotti da lui sostenuti.

Tuttavia, il punto al centro dell’attenzione di parte della stampa di settore, sarebbe il fatto che nome di Harvey Weinstein sta “sparendo” da molti progetti che sono stati sostenuti in prima persona dal produttore. La Weinstein Company starebbe attualmente cancellando il nome di Harvey Weinstein da un gran numero di prodotti sia cinematografici e televisivi come Project Runway e Six. Altri prodotti sostenuti dalla Weinstein Company, e in prima persona da Harvey Weinstein, potrebbero subire lo stesso trattamento nelle prossime ore.

Fonte: Hollywood Reporter